Семь лет в бегах: мошенника из Алматы нашли в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии по запросу Казахстана задержали казахстанца, подозреваемого в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 апреля 2025 года рассказали в МВД РК.

"В городе Эр-Рияде по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество)", – сказано в сообщении.

Известно, что летом 2018 года в городе Алматы подозреваемый под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана взял 5 млн тенге у горожанина и скрылся.

В начале апреля из Кыргызстана экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.