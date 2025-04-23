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События

Семь лет в бегах: мошенника из Алматы нашли в Саудовской Аравии

Мошенник, Алматы, деньги, фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 14:49 Фото: МВД
В Саудовской Аравии по запросу Казахстана задержали казахстанца, подозреваемого в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 апреля 2025 года рассказали в МВД РК.

"В городе Эр-Рияде по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество)", – сказано в сообщении.

Известно, что летом 2018 года в городе Алматы подозреваемый под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана взял 5 млн тенге у горожанина и скрылся.

В начале апреля из Кыргызстана экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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