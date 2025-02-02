Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 3 по 5 февраля

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 3 по 5 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 3 февраля, по прогнозам синоптиков, погоду в Казахстане будет определять прохождение фронтальных разделов. В связи с этим ночью на севере и в центре страны ожидается небольшой снег.

"Также снег пройдет на востоке Казахстана. Небольшие осадки в виде дождя и снега прогнозируются ночью на западе, а днем – на севере страны", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Лишь на юге республики 3 февраля под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В целом на территории Казахстана в понедельник ожидается туман, на севере, западе страны – гололед. Также на севере, юге-востоке и в центре страны прогнозируют низовую метель, а на юго-востоке и в центре – усиление ветра.

В Астане

3 февраля: ночью переменная облачность, небольшой снег, туман, гололед. Днем переменная облачность, без осадков, гололед. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0-2°.

4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -5-7°.

5 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -6-8°.

В Алматы

3 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем 0-2°.

4 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем 0-2°.

5 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем 0-2°.

В Шымкенте

3 февраля: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +6+8°.

4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +6+8°.

5 февраля: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +6+8°.