2 февраля – День сурка: что предскажет самый известный грызун мира

Каждый год 2 февраля в американском городке Панксатони, штат Пенсильвания, выходит на свет сурок Фил, чтобы "предсказать", когда зима уступит место весне, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, но за поведением сурков следят и в других странах – праздник стал настоящей мировой традицией, корнями уходящей в древние языческие праздники.

История праздника

Современный День сурка уходит корнями в древний праздник Имболк, который на Британских островах отмечали 1-2 февраля. С приходом христианства праздник трансформировался в Сретение Господне.

Существовало поверье: если в этот день животное видит свою тень – зима продлится еще шесть недель; если день облачный – весна придет рано.

Сурок Фил стал главным символом праздника в США. В 1887 году в Панксатони основали Клуб сурка, который и закрепил традицию ежегодного торжества.

Сегодня за соблюдением ритуалов следят кураторы, а сурок "выступает" в роли метеоролога, предсказывая погоду на ближайшие недели.

Как отмечают День сурка

В США и Канаде праздник сопровождается фестивалями, балами, концертами и обедами с сурком. Фил в Панксатони "работает" с 1886 года. По легенде, каждый год летом ему дают специальный "Эликсир жизни", чтобы поддерживать активность и здоровье.

Другие известные сурки – Чак в Нью-Йорке и Вилли в Вудстоке (Иллинойс). Их предсказания также собирают внимание публики: в 2024–2025 годах оба предсказали раннюю весну, что оказалось верным.

Интересные факты

Взрослые сурки весят до 6,5 кг; перед спячкой самцы должны набрать не менее 3 кг, самки – 2,7 кг.

Во сне сурки крепко спят и не просыпаются даже при прикосновении.

Точность предсказаний сурка Фила за последние годы составила около 35%.

Популярность праздника, как говорится в публикации РБК Life, усилил фильм "День сурка" (1993), события которого разворачиваются в Панксатони.

Сегодня День сурка – это не только способ повеселиться и узнать прогноз погоды, но и уникальная культурная традиция, объединяющая людей по всему миру.

Ранее корреспондент Zakon.kz перечислил мифы о крещенской воде: как использовать, хранить и действительно ли она святая.