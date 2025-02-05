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Мир

Правительство Шотландии подозревают в планах запретить кошек

Правительство Шотландии подозревают в планах запретить кошек, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 07:22 Фото: pixabay
Министр Шотландии Джон Суинни выступил с заявлением после того, как в докладе независимых экспертов кошек назвали угрозой дикой природе Шотландии и предложили найти на них управу, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, комиссия по защите животных Шотландии заявила, что ежегодно кошки убивают порядка 700 млн птиц и других животных в Великобритании. Эксперты рекомендовали правительству рассмотреть меры, касающиеся содержания домашних кошек на улицах и в помещениях.

В отчете говорится, что меры по "сдерживанию кошек" могут также включать "ограничения на размещение кошек в домохозяйствах в уязвимых районах".

Правительство Шотландии заявило, что "в полной мере рассмотрит" рекомендации. В стране эти предложения породили тревожные заголовки. К примеру, Scottish Daily Express назвала эту идею "безумной авантюрой".

Суинни, возглавляющий полуавтономное правительство Шотландии, сказал:

"Позвольте мне прояснить этот вопрос. Правительство не собирается запрещать кошек или ограничивать их. Мы не собираемся этого делать и не будем этого делать".

Cats Protection, крупнейшая в Великобритании благотворительная организация по защите кошек, заявила, что "прагматичные решения, касающиеся содержания кошек, помогут сбалансировать потребности домашних и диких животных".

Есть породы кошек, которые находятся под угрозой исчезновения из-за их низкой численности, генетических проблем, а также утраты к ним интереса со стороны заводчиков. Ранее Zakon.kz подобрал несколько таких исчезающих пород.

Аксинья Титова
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