Правительство Шотландии подозревают в планах запретить кошек

Министр Шотландии Джон Суинни выступил с заявлением после того, как в докладе независимых экспертов кошек назвали угрозой дикой природе Шотландии и предложили найти на них управу, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, комиссия по защите животных Шотландии заявила, что ежегодно кошки убивают порядка 700 млн птиц и других животных в Великобритании. Эксперты рекомендовали правительству рассмотреть меры, касающиеся содержания домашних кошек на улицах и в помещениях.

В отчете говорится, что меры по "сдерживанию кошек" могут также включать "ограничения на размещение кошек в домохозяйствах в уязвимых районах".

Правительство Шотландии заявило, что "в полной мере рассмотрит" рекомендации. В стране эти предложения породили тревожные заголовки. К примеру, Scottish Daily Express назвала эту идею "безумной авантюрой".

Суинни, возглавляющий полуавтономное правительство Шотландии, сказал:

"Позвольте мне прояснить этот вопрос. Правительство не собирается запрещать кошек или ограничивать их. Мы не собираемся этого делать и не будем этого делать".

Cats Protection, крупнейшая в Великобритании благотворительная организация по защите кошек, заявила, что "прагматичные решения, касающиеся содержания кошек, помогут сбалансировать потребности домашних и диких животных".

Есть породы кошек, которые находятся под угрозой исчезновения из-за их низкой численности, генетических проблем, а также утраты к ним интереса со стороны заводчиков. Ранее Zakon.kz подобрал несколько таких исчезающих пород.