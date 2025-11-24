#АЭС в Казахстане
Мир

Полностью уничтожить диких кошек в Новой Зеландии планируют к 2050 году

в Новой Зеландии решили полностью уничтожить диких кошек, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 01:43 Фото: pixabay
Министр охраны природы Новой Зеландии Таму Потаку заявил о том, что к 2050 году в стране планируют истребить всех диких кошек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, госпрограмму "Без хищников – 2050" приняли еще в 2016 году. Тогда власти решили уничтожить хищников, наносящих особый ущерб местной уникальной фауне.

Согласно данным издания, в настоящее время в стране насчитывается свыше 2,5 млн диких кошек, ведущих свое происхождение от завезенных европейцами домашних кошек. В некоторых районах их уже уничтожают, но к следующему году будут приняты меры, направленные на их полное искоренение.

Отмечается, что планы по уничтожению диких кошек вызвали серьезную критику со стороны защитников животных, которые обвиняют власти в излишней жестокости.

Ранее сообщалось, что кошки разорили криптоферму в Китае.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: