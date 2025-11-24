Полностью уничтожить диких кошек в Новой Зеландии планируют к 2050 году
Министр охраны природы Новой Зеландии Таму Потаку заявил о том, что к 2050 году в стране планируют истребить всех диких кошек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Guardian, госпрограмму "Без хищников – 2050" приняли еще в 2016 году. Тогда власти решили уничтожить хищников, наносящих особый ущерб местной уникальной фауне.
Согласно данным издания, в настоящее время в стране насчитывается свыше 2,5 млн диких кошек, ведущих свое происхождение от завезенных европейцами домашних кошек. В некоторых районах их уже уничтожают, но к следующему году будут приняты меры, направленные на их полное искоренение.
Отмечается, что планы по уничтожению диких кошек вызвали серьезную критику со стороны защитников животных, которые обвиняют власти в излишней жестокости.
