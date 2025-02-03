Топ-5 исчезающих пород кошек
1. Турецкий ван
Фото: wikimedia
Древняя порода из Турции, известная своей любовью к воде. В родной стране их осталось очень мало, так как местные жители предпочитают других кошек.
2. Американский проводошерстный (жесткошерстный) кот
Уникальная порода с жесткой шерстью. Ее популярность снизилась и сейчас остается всего несколько сотен представителей.
3. Курильский бобтейл
Островная порода с коротким хвостом, встречается в дикой природе на Курилах. Разведение ограничено, что делает ее уязвимой.
4. Европейская короткошерстная кошка
Фото: wikimedia
Историческая порода, схожая с обычными дворовыми кошками. Из-за конкуренции с более экзотическими породами теряет популярность.
5. Сингапура
Фото: wikimedia
Одна из самых маленьких пород кошек в мире. В природе почти не встречается, а число чистокровных особей в питомниках ограничено.
Как мы уже писали выше, некоторые породы кошек исчезают по следующим причинам:
- низкий спрос среди заводчиков;
- генетические заболевания из-за узкого генофонда;
- скрещивание с другими породами;
- изменения в среде обитания (для естественных пород).
Этих уникальных кошек помогает сохранить поддержка заводчиков и ценителей редких пород.