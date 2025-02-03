Топ-5 исчезающих пород кошек

Есть породы кошек, которые находятся под угрозой исчезновения из-за их низкой численности, генетических проблем, а также утраты к ним интереса со стороны заводчиков. Zakon.kz подобрал несколько таких исчезающих пород, сообщает Zakon.kz.

1. Турецкий ван

Фото: wikimedia

Древняя порода из Турции, известная своей любовью к воде. В родной стране их осталось очень мало, так как местные жители предпочитают других кошек.

2. Американский проводошерстный (жесткошерстный) кот

Уникальная порода с жесткой шерстью. Ее популярность снизилась и сейчас остается всего несколько сотен представителей.

3. Курильский бобтейл

Островная порода с коротким хвостом, встречается в дикой природе на Курилах. Разведение ограничено, что делает ее уязвимой.

4. Европейская короткошерстная кошка

Фото: wikimedia

Историческая порода, схожая с обычными дворовыми кошками. Из-за конкуренции с более экзотическими породами теряет популярность.

5. Сингапура

Фото: wikimedia

Одна из самых маленьких пород кошек в мире. В природе почти не встречается, а число чистокровных особей в питомниках ограничено.

Как мы уже писали выше, некоторые породы кошек исчезают по следующим причинам:

низкий спрос среди заводчиков;

генетические заболевания из-за узкого генофонда;

скрещивание с другими породами;

изменения в среде обитания (для естественных пород).

Этих уникальных кошек помогает сохранить поддержка заводчиков и ценителей редких пород.