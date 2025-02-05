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Мир

Женскую радиостанцию закрыли в Афганистане

Афганистан, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 02:20 Фото: X/AmuTelevision
4 февраля Талибан приостановил работу единственной женской радиостанции Афганистана "Begum", сообщает Zakon.kz.

Как передает Kabul Now, представители Талибана пришли с обыском в офис компании, изъяли всю технику и задержали двух сотрудников-мужчин. Позже власти подтвердили приостановку работы станции. Они объяснили это тем, что "Begum" якобы нарушила "политику вещания" и предоставила контент зарубежному телевизионному каналу.

До запрета радиостанция ежедневно транслировала обучающие программы для афганских женщин, а также уроки о здоровье, психологии и духовности. Представители "Begum" заявили, что не состоят в какой-либо политической деятельности, а лишь обеспечивают афганских девушек образовательными возможностями.

Если в Афганистане закрыли единственную женскую радиостанцию, то в Турции массово закрывают отели. Это связано с усилением проверок после недавней трагедии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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