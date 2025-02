Женскую радиостанцию закрыли в Афганистане

Как передает Kabul Now, представители Талибана пришли с обыском в офис компании, изъяли всю технику и задержали двух сотрудников-мужчин. Позже власти подтвердили приостановку работы станции. Они объяснили это тем, что "Begum" якобы нарушила "политику вещания" и предоставила контент зарубежному телевизионному каналу.

До запрета радиостанция ежедневно транслировала обучающие программы для афганских женщин, а также уроки о здоровье, психологии и духовности. Представители "Begum" заявили, что не состоят в какой-либо политической деятельности, а лишь обеспечивают афганских девушек образовательными возможностями.

