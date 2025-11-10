Женская радиостанция открылась в Афганистане

В Афганистане официально начала вещание радиостанция "Nawaye Zan" ("Голос женщин"), сообщает Zakon.kz.

Более 10 женщин-журналисток создают и ведут программы, посвященные проблемам и жизни женщин. Об этом передает See News.

"Наше радио создано специально для женщин, и весь наш коллектив – женщины. Наша цель – усилить голос женщин", – сказала руководительница станции.

Журналистки рассказали, что стремятся рассказывать об успехах и трудностях, с которыми сталкиваются женщины и девушки. Это единственное медиа, полностью ориентированное на женщин в западной части Афганистана. Вещание радио распространяется пока на один город – Герат.

⚡️Afghan media:



In Herat Province, the radio station "Nawai Zan" (Voice of Women) has begun broadcasting under an entirely female administration and staff. pic.twitter.com/UjueZEOlYx — Warfare Analysis (@warfareanalysis) November 9, 2025

Радио в Афганистане остается одной из немногих возможностей для женщин и девочек получать образование. Например, другая станция Begum проводит шестичасовые уроки по основным школьным предметам и рассказывает о духовности и здоровье.

Запуск нового радио проходит на фоне ужесточения политики в отношении афганок в регионе. Накануне правительство запретило жительницам Герата посещать государственные учреждения – больницы, библиотеки и другие – без бурки, полностью закрывающей лицо. Таксистам также запрещено перевозить женщин, которые покрыты не полностью.

