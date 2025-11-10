#Народный юрист
Мир

Женская радиостанция открылась в Афганистане

Женское радио в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 03:00 Фото: Х/RTEUrdu
В Афганистане официально начала вещание радиостанция "Nawaye Zan" ("Голос женщин"), сообщает Zakon.kz.

Более 10 женщин-журналисток создают и ведут программы, посвященные проблемам и жизни женщин. Об этом передает See News.

"Наше радио создано специально для женщин, и весь наш коллектив – женщины. Наша цель – усилить голос женщин", – сказала руководительница станции.

Журналистки рассказали, что стремятся рассказывать об успехах и трудностях, с которыми сталкиваются женщины и девушки. Это единственное медиа, полностью ориентированное на женщин в западной части Афганистана. Вещание радио распространяется пока на один город – Герат.

Радио в Афганистане остается одной из немногих возможностей для женщин и девочек получать образование. Например, другая станция Begum проводит шестичасовые уроки по основным школьным предметам и рассказывает о духовности и здоровье.

Запуск нового радио проходит на фоне ужесточения политики в отношении афганок в регионе. Накануне правительство запретило жительницам Герата посещать государственные учреждения – больницы, библиотеки и другие – без бурки, полностью закрывающей лицо. Таксистам также запрещено перевозить женщин, которые покрыты не полностью.

Днями ранее первая леди США Мелания Трамп стала лауреатом премии "Патриот года-2025" от медиаплатформы Fox Nation.

Фото Алия Абди
Алия Абди
