Бывшая "Учитель 2023 года" признала вину в совращении учеников в США

Арест Жаклин Ма прошел весной 2023 года на территории школы Линкольн-Эйкерс, передает New York Post. Ей были предъявлены обвинения в совращении двух учеников. Жертвам, согласно данным следствия, на момент совершения преступления было 11 и 12 лет. По утверждению прокуроров, был факт обмена сообщениями и фотографиями непристойного характера. Ранее в том же 2023 году Управление образования округа Сан-Диего присудило Жаклин Ма звание "Учитель года".

На днях в Калифорнии Жаклин Ма рыдала в суде, признавая себя виновной в сексуальных отношениях с двумя учениками. Теперь ей грозит от 30 лет до пожизненного заключения.

