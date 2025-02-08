#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
511.18
530.6
5.28
Мир

Бывшая "Учитель 2023 года" признала вину в совращении учеников в США

США, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 08:35 Фото: X/Evoclique_
В США бывшая учитель года 35-летняя Жаклин Ма признала свою вину в совращении несовершеннолетних учеников, сообщает Zakon.kz.

Арест Жаклин Ма прошел весной 2023 года на территории школы Линкольн-Эйкерс, передает New York Post. Ей были предъявлены обвинения в совращении двух учеников. Жертвам, согласно данным следствия, на момент совершения преступления было 11 и 12 лет. По утверждению прокуроров, был факт обмена сообщениями и фотографиями непристойного характера. Ранее в том же 2023 году Управление образования округа Сан-Диего присудило Жаклин Ма звание "Учитель года".

На днях в Калифорнии Жаклин Ма рыдала в суде, признавая себя виновной в сексуальных отношениях с двумя учениками. Теперь ей грозит от 30 лет до пожизненного заключения.

Другой шокирующий случай произошел в США. 29-летняя американка избила до смерти 14-летнего сына за то, что он не выполнил свою работу по дому.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Брижит Макрон неожиданно появилась за диджейским пультом
Мир
08:20, Сегодня
Брижит Макрон неожиданно появилась за диджейским пультом
Мужчина с психическими отклонениями осквернил храм в Ватикане
Мир
07:32, Сегодня
Мужчина с психическими отклонениями осквернил храм в Ватикане
Самолет разбился на Аляске
Мир
06:42, Сегодня
Самолет разбился на Аляске
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: