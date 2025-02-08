Бывшая "Учитель 2023 года" признала вину в совращении учеников в США
Арест Жаклин Ма прошел весной 2023 года на территории школы Линкольн-Эйкерс, передает New York Post. Ей были предъявлены обвинения в совращении двух учеников. Жертвам, согласно данным следствия, на момент совершения преступления было 11 и 12 лет. По утверждению прокуроров, был факт обмена сообщениями и фотографиями непристойного характера. Ранее в том же 2023 году Управление образования округа Сан-Диего присудило Жаклин Ма звание "Учитель года".
На днях в Калифорнии Жаклин Ма рыдала в суде, признавая себя виновной в сексуальных отношениях с двумя учениками. Теперь ей грозит от 30 лет до пожизненного заключения.
🚨NEW: California 'Teacher of the Year' admits to s*xual relationships with two students who were 11 and 12 years old at the time— Unlimited L's (@unlimited_ls) February 6, 2025
Jacqueline Ma, 35, has been in custody since her 2023 arrest at Lincoln Acres Elementary in San Diego
She also admitted to a l*wd act involving a… pic.twitter.com/Qb664TI1jE
Другой шокирующий случай произошел в США. 29-летняя американка избила до смерти 14-летнего сына за то, что он не выполнил свою работу по дому.