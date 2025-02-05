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Мир

Мать убила 14-летнего сына за то, что он не помогал ей по дому

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Шокирующий случай произошел в США. 29-летняя американка избила до смерти 14-летнего сына за то, что он не выполнил свою работу по дому, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, жительницу Сиэтла обвинили в смертельном избиении сына-подростка удлинителем после того, как он не выполнил свои обязанности по дому. Женщина призналась полиции, что "зашла слишком далеко", принимая меры к его воспитанию.

Родительница прекратила избиение только после того, как ребенок перестал реагировать.

Интересно, что обвиняемая не явилась в суд на слушание по этому делу. Ее государственный защитник выступил за ее освобождение, ссылаясь на травму, которую она получила от потери сына.

Однако судья встал на сторону прокуроров, которые запросили залог в размере 3 млн долларов. Идет следствие.

Ранее стало известно, что пенсионерка совершила преступление, чтобы бесплатно "жить" в тюрьме.

Аксинья Титова
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