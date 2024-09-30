В Павлодаре ученика, ранившего одноклассника и учителя, отправили на лечение

В Павлодаре подростка, ранившего одноклассника и учителя, признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего, но освободили от ответственности, передает корреспондент Zakon.kz.

17-летнему теперь уже бывшему ученику павлодарской школы №14 за совершение тяжкого преступления в качестве наказания назначено лечение в специализированной клинике.

"Освободить от ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 24, п. 14 ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса РК. После судебно-психологической экспертизы было установлено, что он страдает психическим заболеванием. Он признается виновным, но освобождается от ответственности", – огласил резолютивную часть приговора судья Бахыт Нурланов.

Рассмотрение резонансного дела стартовало 5 сентября и проходило в закрытом режиме.

13 мая в школе №14 города Павлодара 16-летний ученик и 59-летняя учительница математики получили ножевые ранения.

Подросток пришел в школу с ножом и молотком и напал на одноклассника. Педагог пыталась помешать возникшей драке. В результате женщина получила ранение в плечо и грудную клетку, а 16-летний подросток – в лопаточную область и плечо. Пострадавших госпитализировали, медики обработали им раны и наложили повязки, а после направили на амбулаторное лечение.

Задержанного школьника на время следствия отправили под домашний арест.