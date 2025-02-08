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Мир

Отдых на лайнере обернулся для почти сотни американцев карантином

желудочно-кишечную инфекцию подхватили около 100 американцев во время отдыха на лайнере, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 11:14 Фото: pixabay
Около 100 человек подхватили желудочно-кишечную инфекцию на лайнере Royal Caribbean, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CBS, 1 февраля судно отбыло из порта во Флориде, останавливалось в Мексике, Гондурасе и Белизе. Предполагается, что причиной плохого самочувствия 89 из 2164 человек на борту мог стать норовирус.

Согласно информации программы санитарной обработки судов (CDC), именно норовирус, который также называют "вирусом круизных лайнеров", вызывает более 90% вспышек диарейных заболеваний на судах такого типа.

Как уточняется, заболевшие пассажиры и члены экипажа лайнера были изолированы и пробудут на карантине вплоть до прибытия в порт. Также, отмечают в CDC, были приняты дополнительные меры дезинфекции помещений, собраны образцы для дальнейшего тестирования.

"На борту были приняты усиленные меры предосторожности для защиты здоровья и комфорта всех наших гостей и членов экипажа", – заявил представитель Royal Caribbean Group.

Ранее сообщалось, как изменится школьное питание после массовых отравлений детей в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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