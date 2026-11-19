На борту круизного лайнера Caribbean Princess, следующего по Карибскому морю, зафиксировали вспышку желудочно-кишечного заболевания. Симптомы сообщили 148 человек, включая 134 пассажиров и 14 членов экипажа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), судно отправилось в плавание 11 ноября и должно вернуться 23 ноября. На борту находятся 2936 пассажиров и 1132 члена экипажа. Маршрут включает остановки на Арубе, в Колумбии, у Панамского канала, в Коста-Рике и на Большом Каймане.

По данным CDC, у заболевших наблюдаются рвота и диарея. Причину распространения инфекции пока не установили, результаты лабораторных анализов ожидаются. Круизная компания сообщила, что усилила санитарные меры, проводит дополнительную уборку и дезинфекцию, а заболевших изолируют от остальных пассажиров.

Инфекционист Тайлер Эванс назвал подобные случаи на круизных судах довольно распространенным явлением. По его словам, одной из возможных причин становятся условия питания, в частности шведские столы.

"Круизные лайнеры – это своего рода плавучие чашки Петри. Это огромные учреждения, где одновременно находится множество людей", – отметил врач.

Он посоветовал обращать внимание на внезапную рвоту и водянистую диарею. Особенно быстро обратиться за медицинской помощью следует пожилым людям, беременным женщинам, детям и пассажирам с хроническими заболеваниями.

Одной из частых причин желудочно-кишечных вспышек на круизных судах является норовирус, однако CDC подчеркивает, что на раннем этапе расследования установить возбудителя удается не всегда. В качестве профилактики ведомство рекомендует чаще мыть руки, особенно после посещения туалета и перед едой.

Ранее сообщалось, что в США была вспышка кишечной инфекции.