Поселок в Калифорнии может оказаться в океане

Прибрежный поселок на полуострове Южной Калифорнии стремительно смещается вниз по склону, приближается к Тихому океану и может исчезнуть, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Abcnews со ссылкой на NASA, полуостров Палос-Вердес хорошо известен своими оползнями, которые происходят на протяжении десятилетий. Недавно радарные снимки показали, что на территории округа Лос-Анджелес медленно надвигается оползень – в период с 18 сентября по 17 октября 2024 года оползень двигался со скоростью около 10 см в неделю.

По данным NASA, это можно объяснить рекордным количеством осадков в Южной Калифорнии в 2023 году и сильными осадками в начале 2024 года.

Специалист NASA Хандвергер говорит, что ранее было известно о движении участка, поэтому на нем практически не было построено никакой инфраструктуры. Однако оползень затронул сотни существующих зданий.

"Скорость более чем достаточна, чтобы поставить под угрозу жизнь людей и инфраструктуру", – считает Хандвергер.

Исследования показывают, что прибрежные города США тонут по мере того, как уровень океана продолжает повышаться. А полуостров Палос-Вердес является частью древнего комплекса оползней, которые наблюдаются здесь на протяжении как минимум шестидесяти лет.

Ученые NASA также отмечают, что будут отслеживать движение грунта и планируют новые исследования в рамках программы изучения климатических изменений и их влияния на движения оползней. Они надеются, что результаты помогут разработать решения, чтобы предотвратить разрушительные последствия природных катастроф в будущем.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек пропали без вести во время схода оползня в Китае.