Семилетняя гонщица погибла в результате аварии на соревнованиях в США
Фото: Zakon.kz
Семилетняя Элиенис Диас Родригес во время дрэг-рейсинга потеряла контроль над своим автомобилем и врезалась в бетонную стену, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным телеканала KPTV, травмы оказались смертельными.
"Мы глубоко убиты горем из-за трагического инцидента, произошедшего в воскресенье. Автоспорт строится на страсти, но такие моменты напоминают нам о рисках, которые сопутствуют тому, что мы любим", – заявило руководство трассы, на которой произошла трагедия.
Элиенис училась в первом классе христианской школы Истленд в Орландо.
All of us at @The_JPEmerson show extend condolences to the family and friends of Jr. Dragster Racer Elienisse Zoe Diaz (7) who passed last evening, February 4, 2025 at 10:54 PM as a result of an on track incident Saturday.— JP Emerson ™ Journalist/Author/Podcast (@The_JPEmerson) February 5, 2025
Please keep all involved in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/sRogdUzmtj
Ранее на американском турнире по легкой атлетике зритель погиб от удара молота.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript