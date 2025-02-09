#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.18
530.6
5.28
Мир

Семилетняя гонщица погибла в результате аварии на соревнованиях в США

маленькая гонщица погибла в результате ДТП в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 17:50 Фото: Zakon.kz
Семилетняя Элиенис Диас Родригес во время дрэг-рейсинга потеряла контроль над своим автомобилем и врезалась в бетонную стену, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала KPTV, травмы оказались смертельными.

"Мы глубоко убиты горем из-за трагического инцидента, произошедшего в воскресенье. Автоспорт строится на страсти, но такие моменты напоминают нам о рисках, которые сопутствуют тому, что мы любим", – заявило руководство трассы, на которой произошла трагедия.

Элиенис училась в первом классе христианской школы Истленд в Орландо.

Ранее на американском турнире по легкой атлетике зритель погиб от удара молота.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Итальянка случайно упала в музее и повредила картину стоимостью несколько тысяч евро
Мир
17:13, Сегодня
Итальянка случайно упала в музее и повредила картину стоимостью несколько тысяч евро
Дональд Трамп запросил данные о тех, кто покушался на его жизнь
Мир
14:31, Сегодня
Дональд Трамп запросил данные о тех, кто покушался на его жизнь
Мужчина открыл огонь по полицейским около железнодорожной станции в Германии
Мир
13:29, Сегодня
Мужчина открыл огонь по полицейским около железнодорожной станции в Германии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: