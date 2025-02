Семилетняя гонщица погибла в результате аварии на соревнованиях в США

Согласно данным телеканала KPTV, травмы оказались смертельными.

Элиенис училась в первом классе христианской школы Истленд в Орландо.



All of us at @The_JPEmerson show extend condolences to the family and friends of Jr. Dragster Racer Elienisse Zoe Diaz (7) who passed last evening, February 4, 2025 at 10:54 PM as a result of an on track incident Saturday.

Please keep all involved in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/sRogdUzmtj