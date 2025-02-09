Семилетняя гонщица погибла в результате аварии на соревнованиях в США

Фото: Zakon.kz

Семилетняя Элиенис Диас Родригес во время дрэг-рейсинга потеряла контроль над своим автомобилем и врезалась в бетонную стену, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала KPTV, травмы оказались смертельными. "Мы глубоко убиты горем из-за трагического инцидента, произошедшего в воскресенье. Автоспорт строится на страсти, но такие моменты напоминают нам о рисках, которые сопутствуют тому, что мы любим", – заявило руководство трассы, на которой произошла трагедия. Элиенис училась в первом классе христианской школы Истленд в Орландо.

All of us at @The_JPEmerson show extend condolences to the family and friends of Jr. Dragster Racer Elienisse Zoe Diaz (7) who passed last evening, February 4, 2025 at 10:54 PM as a result of an on track incident Saturday.

Please keep all involved in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/sRogdUzmtj — JP Emerson ™ Journalist/Author/Podcast (@The_JPEmerson) February 5, 2025 Ранее на американском турнире по легкой атлетике зритель погиб от удара молота.

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