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Спорт

На американском турнире по легкой атлетике зритель погиб от удара молота

Легкая атлетика Трагедия США, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 16:12 Фото: pixabay
Трагедией для одного болельщика закончилось посещение соревнований по легкой атлетике в США. Мужчина скончался на скамейке для болельщиков от случайного попадания спортивного снаряда, сообщает Zakon.kz.

По сведениям AP News, несчастный случай произошел 26 января на турнире в Университете Колорадо (США). Молот, который бросил один из участников соревнований, преодолел защитные ограждения и попал в зрителя.

Пострадавшим оказался 57-летний мужчина, который скончался на месте до приезда скорой помощи.

Легкая атлетика США Трагедия, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 16:12

Фото: pixabay

Как пишет источник, погибший был отцом одного из спортсменов. По предварительной версии, мужчина пытался заслонить жену и сына от тяжелого молота, вес которого составляет семь килограммов.

Три года назад аналогичный трагический случай произошел в Шотландии, когда на соревнованиях по метанию молота был убит случайный прохожий.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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