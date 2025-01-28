На американском турнире по легкой атлетике зритель погиб от удара молота
Фото: pixabay
Трагедией для одного болельщика закончилось посещение соревнований по легкой атлетике в США. Мужчина скончался на скамейке для болельщиков от случайного попадания спортивного снаряда, сообщает Zakon.kz.
По сведениям AP News, несчастный случай произошел 26 января на турнире в Университете Колорадо (США). Молот, который бросил один из участников соревнований, преодолел защитные ограждения и попал в зрителя.
Пострадавшим оказался 57-летний мужчина, который скончался на месте до приезда скорой помощи.
Фото: pixabay
Как пишет источник, погибший был отцом одного из спортсменов. По предварительной версии, мужчина пытался заслонить жену и сына от тяжелого молота, вес которого составляет семь килограммов.
Три года назад аналогичный трагический случай произошел в Шотландии, когда на соревнованиях по метанию молота был убит случайный прохожий.
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