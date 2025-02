У машины президента Сербии Вучича на полном ходу отлетело колесо

Глава государства заверил, что не пострадал, и призвал "не поднимать шум вокруг этого", передает RTV. Вучич ехал в одно из сел на севере страны. Прямо на межпоселковой трассе у президентского Audi отлетело колесо. На скорости водитель смог удержать машину и плавно остановиться.

После аварии охрана осмотрела автомобиль, а затем Вучич пересел в другое авто из кортежа и продолжил поездку.

The car carrying Serbian President Aleksandar Vučić lost a wheel



The Serbian president was not harmed, but local security services will now investigate the incident.



