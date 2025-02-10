У машины президента Сербии Вучича на полном ходу отлетело колесо

8 февраля автомобиль из кортежа президента Сербии Александра Вучича, в котором находился он сам, потерял колесо на полном ходу, сообщает Zakon.kz.

Глава государства заверил, что не пострадал, и призвал "не поднимать шум вокруг этого", передает RTV. Вучич ехал в одно из сел на севере страны. Прямо на межпоселковой трассе у президентского Audi отлетело колесо. На скорости водитель смог удержать машину и плавно остановиться.

После аварии охрана осмотрела автомобиль, а затем Вучич пересел в другое авто из кортежа и продолжил поездку.

The car carrying Serbian President Aleksandar Vučić lost a wheel



The Serbian president was not harmed, but local security services will now investigate the incident.



"Whether it was just a damaged or burst tire, as I believe, or something else — that is for the competent… pic.twitter.com/UAKBOsxZmN — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2025

Президент отметил, что неизвестно, была ли служебная машина повреждена намеренно или просто неисправна, это сейчас выясняют спецслужбы.

А президент США Дональд Трамп поручил Секретной службе предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, совершавших покушение на его жизнь в 2024 году во время предвыборной гонки.