Дональд Трамп запросил данные о тех, кто покушался на его жизнь

Президент США Дональд Трамп поручил Секретной службе предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, совершавших покушение на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета New York Post, Трамп хочет получить данные о двух нападавших и узнать, почему у одного было несколько телефонов, а другой использовал иностранные приложения. По словам президента США, от него долго скрывали эту информацию.

На жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили два покушения – в июле и сентябре 2024 года. 12 октября стало известно, что он потребовал президентскую охрану и военный самолет, Байден согласился. Позже в США заявили еще об одной попытке покушения на Трампа.

