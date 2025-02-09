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Мир

Дональд Трамп запросил данные о тех, кто покушался на его жизнь

Дональд Трамп хочет узнать всю информацию о тех, кто на него покушался, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 14:31 Фото: Instagram/winningteampub, Instagram/evanvucci
Президент США Дональд Трамп поручил Секретной службе предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, совершавших покушение на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета New York Post, Трамп хочет получить данные о двух нападавших и узнать, почему у одного было несколько телефонов, а другой использовал иностранные приложения. По словам президента США, от него долго скрывали эту информацию.

На жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили два покушения – в июле и сентябре 2024 года. 12 октября стало известно, что он потребовал президентскую охрану и военный самолет, Байден согласился. Позже в США заявили еще об одной попытке покушения на Трампа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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