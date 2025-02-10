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Мир

Президент Румынии решил уйти в отставку, чтобы "уберечь страну и граждан от кризиса"

Клаус Йоханнис решил покинуть пост президента Румынии, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 18:24 Фото: wikipedia/Клаус Йоханнис
Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля планирует уйти в отставку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба румынского лидера, через несколько дней парламент планировал проголосовать за его отстранение. По словам главы государства, в таком случае в Румынии начнется кризис.

"Чтобы уберечь Румынию и румынских граждан от этого кризиса, от этого ненужного и негативного развития событий, я ухожу в отставку с поста президента Румынии. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля", – говорится в заявлении.

Отмечается, что полномочия Йоханниса в качестве президента истекли 21 декабря прошлого года на фоне отмены выборов. Он продолжает исполнять обязанности, пока не будет избран новый глава государства.

Ранее сообщалось, что инцидент случился с кортежем президента Сербии Александра Вучича. Выяснилось, что на полном ходу у машины, в которой находился глава страны, отлетело колесо.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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