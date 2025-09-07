#АЭС в Казахстане
Мир

Премьер Японии решил уйти в отставку

флаг Японии, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 12:59 Фото: goodfon
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в воскресенье заявил о своем намерении уйти в отставку после растущих призывов его партии взять на себя ответственность за историческое поражение на парламентских выборах в июле, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 сентября 2025 года сообщает государственный вещатель Японии NHK.

Исиба, вступивший в должность в октябре, более месяца сопротивлялся требованиям преимущественно правых оппонентов внутри своей партии.

Его шаг был предпринят за день до того, как его Либерально-демократическая партия приняла решение о проведении досрочных выборов руководства, что фактически будет означать вотум недоверия ему в случае одобрения.

Ожидается, что премьер-министр проведет пресс-конференцию позднее в воскресенье.

По данным NHK, Ишиба намерен уйти в отставку, чтобы не допустить дальнейшего раскола партии.

В июле правящая коалиция Исибы не смогла обеспечить большинство в 248-местной верхней палате на решающих парламентских выборах, что еще больше пошатнуло стабильность его правительства.

Ранее он настаивал на своем намерении остаться, подчеркивая необходимость избежать политического вакуума в то время, когда Япония сталкивается с серьезными проблемами, включая американские пошлины и их влияние на экономику, рост цен, реформы политики в отношении риса и растущую напряженность в регионе.

5 сентября дома и постройки в японской префектуре Сидзуока Японии были частично или полностью разрушены тайфуном.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
