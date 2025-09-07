Премьер Японии решил уйти в отставку
Об этом 7 сентября 2025 года сообщает государственный вещатель Японии NHK.
Исиба, вступивший в должность в октябре, более месяца сопротивлялся требованиям преимущественно правых оппонентов внутри своей партии.
Его шаг был предпринят за день до того, как его Либерально-демократическая партия приняла решение о проведении досрочных выборов руководства, что фактически будет означать вотум недоверия ему в случае одобрения.
Ожидается, что премьер-министр проведет пресс-конференцию позднее в воскресенье.
По данным NHK, Ишиба намерен уйти в отставку, чтобы не допустить дальнейшего раскола партии.
В июле правящая коалиция Исибы не смогла обеспечить большинство в 248-местной верхней палате на решающих парламентских выборах, что еще больше пошатнуло стабильность его правительства.
Ранее он настаивал на своем намерении остаться, подчеркивая необходимость избежать политического вакуума в то время, когда Япония сталкивается с серьезными проблемами, включая американские пошлины и их влияние на экономику, рост цен, реформы политики в отношении риса и растущую напряженность в регионе.
