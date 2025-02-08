Дети погибли в результате попадания молнии в школу в Восточной Африке

На западе Бурунди, расположенной в Восточной Африке, молния попала в школу, что привело к трагедии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства Xinhua, три ребенка погибли и еще 16 человек пострадали.

"Общее число людей, пострадавших от удара молнии, составляет 19 человек, в том числе 18 школьников и их учитель. Трое детей погибли на месте, остальные получили ранения, большинство из них серьезные", – заявил администратор района Мусигати Йоахим Ндувумукама.

По его словам, трагедия произошла в середине учебного дня, поэтому в учебном заведении находилось много детей и преподавателей.

Всех пострадавших направили в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее в Перу футболист-любитель погиб от удара молнии во время матча. Как оказалось, у жертвы при себе был металлический браслет.