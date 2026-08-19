Катастрофа в Колумбии: землетрясение унесло жизни более 300 человек

В результате мощного землетрясения в Колумбии погибли 312 человек. Еще 4611 человек получили травмы, 290 числятся пропавшими без вести, сообщили местные власти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Xinhua со ссылкой на данные Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 7,4 затронуло 470 муниципалитетов в 15 департаментах страны. Обрушились 277 зданий, около 30 тысяч домов были разрушены, еще более 134 тысяч получили повреждения.

Поисково-спасательные работы продолжаются. К ликвидации последствий привлечены национальные и международные команды, которым удалось спасти 358 человек. В страну также доставили более 220 тонн гуманитарной помощи, а к спасательной операции присоединились 144 зарубежных специалиста.

Жители наиболее пострадавших районов Валье-дель-Каука, Рисаральда и Чоко продолжают находиться во временных убежищах и палаточных лагерях, разбитых в парках.

#Colombia | The death toll from the 7.4 magnitude earthquake has climbed to 312, while 4,611 people have been injured and 290 remain missing.



Authorities said the quake caused widespread destruction, with around 277 buildings collapsing and nearly 30,000 homes damaged.… pic.twitter.com/NsNreqnFAF — AIR News Chennai (@AIRNews_Chennai) August 19, 2026

Ранее сообщалось, что землетрясение разрушило здания в Индонезии.