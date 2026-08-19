Катастрофа в Колумбии: землетрясение унесло жизни более 300 человек
Как пишет Xinhua со ссылкой на данные Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 7,4 затронуло 470 муниципалитетов в 15 департаментах страны. Обрушились 277 зданий, около 30 тысяч домов были разрушены, еще более 134 тысяч получили повреждения.
Поисково-спасательные работы продолжаются. К ликвидации последствий привлечены национальные и международные команды, которым удалось спасти 358 человек. В страну также доставили более 220 тонн гуманитарной помощи, а к спасательной операции присоединились 144 зарубежных специалиста.
Жители наиболее пострадавших районов Валье-дель-Каука, Рисаральда и Чоко продолжают находиться во временных убежищах и палаточных лагерях, разбитых в парках.
#Colombia | The death toll from the 7.4 magnitude earthquake has climbed to 312, while 4,611 people have been injured and 290 remain missing.— AIR News Chennai (@AIRNews_Chennai) August 19, 2026
Authorities said the quake caused widespread destruction, with around 277 buildings collapsing and nearly 30,000 homes damaged.… pic.twitter.com/NsNreqnFAF
Ранее сообщалось, что землетрясение разрушило здания в Индонезии.