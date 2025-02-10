Китай нанимает специалистов, чтобы сформировать планетарную оборону

В Китае Центр специальных проектов при Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности объявил набор сотрудников для формирования планетарной обороны, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания South China Morning Post, так китайцы готовятся к угрозе столкновения астероида 2024 YR4 с Землей.

Отмечается, что кандидатам предлагается три вакансии. Кроме того, пишет портал, центр, отвечающий за аэрокосмические инженерные исследования и наблюдение за Землей, набирает выпускников вузов для отслеживания астероидов и создания систем раннего оповещения.

Ранее сообщалось, что ученые признали астероид 2024 YR4 самым опасным для Земли. По расчетным данным, он приблизится к нашей планете в декабре 2032 года.