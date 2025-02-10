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Мир

Китай нанимает специалистов, чтобы сформировать планетарную оборону

китайцы готовятся дать отпор опасному астероиду, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 23:32 Фото: pixabay
В Китае Центр специальных проектов при Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности объявил набор сотрудников для формирования планетарной обороны, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания South China Morning Post, так китайцы готовятся к угрозе столкновения астероида 2024 YR4 с Землей.

Отмечается, что кандидатам предлагается три вакансии. Кроме того, пишет портал, центр, отвечающий за аэрокосмические инженерные исследования и наблюдение за Землей, набирает выпускников вузов для отслеживания астероидов и создания систем раннего оповещения.

Ранее сообщалось, что ученые признали астероид 2024 YR4 самым опасным для Земли. По расчетным данным, он приблизится к нашей планете в декабре 2032 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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