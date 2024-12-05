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Законодательство РК

Процедуру формирования государственного оборонного заказа планируют изменить

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здание Правительства РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:18 Фото: primeminister.kz
Министерство промышленности и строительства подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в Правила формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что проект оборонного заказа формируется по заявкам получателей в соответствии с Бюджетным кодексом РК, законом, правилами и другими нормативными правовыми актами РК, планами развития центральных исполнительных органов, меморандумами государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, международными договорами и обязательствами РК, а также документами военного планирования.

Кроме того, предлагается проект постановления правительства РК об утверждении оборонного заказа вносить в Администрацию президента РК после обязательного рассмотрения на заседании Совета по вопросам обороны, оборонной промышленности и контроля специфических товаров в РК с вынесением положительной рекомендации для дальнейшего его утверждения.

При этом соответствующий проект постановления правительства, согласованный с Администрацией президента РК, вносится в правительство в течение 15 рабочих дней со дня подписания закона о республиканском бюджете. Ранее этот срок составлял пять рабочих дней.

В пояснительной записке говорится, что поправки разработаны в целях упорядочения процедуры согласования проекта постановления правительства РК об утверждении государственного оборонного заказа.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что весной в Казахстане изменили правила размещения и выполнения государственного оборонного заказа.

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