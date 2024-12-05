Процедуру формирования государственного оборонного заказа планируют изменить

Министерство промышленности и строительства подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в Правила формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что проект оборонного заказа формируется по заявкам получателей в соответствии с Бюджетным кодексом РК, законом, правилами и другими нормативными правовыми актами РК, планами развития центральных исполнительных органов, меморандумами государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, международными договорами и обязательствами РК, а также документами военного планирования.

Кроме того, предлагается проект постановления правительства РК об утверждении оборонного заказа вносить в Администрацию президента РК после обязательного рассмотрения на заседании Совета по вопросам обороны, оборонной промышленности и контроля специфических товаров в РК с вынесением положительной рекомендации для дальнейшего его утверждения.

При этом соответствующий проект постановления правительства, согласованный с Администрацией президента РК, вносится в правительство в течение 15 рабочих дней со дня подписания закона о республиканском бюджете. Ранее этот срок составлял пять рабочих дней.

В пояснительной записке говорится, что поправки разработаны в целях упорядочения процедуры согласования проекта постановления правительства РК об утверждении государственного оборонного заказа.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.

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