Новый закон о государственном оборонном заказе разрабатывают в Казахстане
В документе указывается на отсутствие комплексной системы правового управления процессом государственного оборонного заказа, при этом чрезмерная регламентированность и детализация процедуры государственного оборонного заказа в действующем законодательстве.
Нормы закона устарели и не соответствуют изменениям, произошедшим в Казахстане, – как в системе государственного регулирования, так и в экономике.
Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, связанные с регламентацией порядка государственного оборонного заказа, качеством продукции оборонного заказа.
Текущая ситуация показывает разрозненность подходов к системе оборонного заказа как на законодательном, так и на реализационном уровнях.
В связи с чем предлагается принять новый закон "О государственном оборонном заказе". При этом более подробный механизм предусмотреть на уровне подзаконного акта.
Кроме того, предлагается:
- Нормативное урегулирование процесса применения оффтейк-контрактов как метода стимулирования субъектов малого и среднего бизнеса к участию в оборонном заказе.
- Предусмотреть дополнительные критерии, кроме ценовых, выбора исполнителя.
- Пересмотреть подходы осуществления государственного оборонного заказа, где решающим условием выбора исполнителя будет являться не только цена, но и рейтинг потенциального исполнителя. Такой подход позволит комбинировать ценовые и неценовые критерии.
- Применять государственный оборонный заказ с использованием стоимости жизненного цикла, что позволит делать акцент не на цену, а на вопросы создания новых производств, качество закупаемых товаров, работ, услуг.
- Перевод государственного оборонного заказа на информационную платформу с соблюдением особого режима всех государственных органов и негосударственных организаций, предприятий.
Как ожидается, предлагаемые меры позволят:
- Повысить эффективность оборонного заказа за счет гибкого регулирования процесса на подзаконном уровне.
- Повысить оперативность в принятии решений, а также упростить процедуры.
- Увеличить число производств, занятых на оборонном заказе, повысить квалификацию исполнителей, а также качества продукции оборонного заказа.
- Минимизировать коррупционные риски за счет исключения упорядочивания порядка выбора исполнителя оборонного заказа.
- Добиться единого порядка государственного оборонного заказа.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 августа.