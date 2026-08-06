Новый закон о государственном оборонном заказе разрабатывают в Казахстане

Министерство обороны подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О государственном оборонном заказе", сообщает Zakon.kz.

В документе указывается на отсутствие комплексной системы правового управления процессом государственного оборонного заказа, при этом чрезмерная регламентированность и детализация процедуры государственного оборонного заказа в действующем законодательстве.

Нормы закона устарели и не соответствуют изменениям, произошедшим в Казахстане, – как в системе государственного регулирования, так и в экономике.

Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, связанные с регламентацией порядка государственного оборонного заказа, качеством продукции оборонного заказа.

Текущая ситуация показывает разрозненность подходов к системе оборонного заказа как на законодательном, так и на реализационном уровнях.

В связи с чем предлагается принять новый закон "О государственном оборонном заказе". При этом более подробный механизм предусмотреть на уровне подзаконного акта.

Кроме того, предлагается:

Нормативное урегулирование процесса применения оффтейк-контрактов как метода стимулирования субъектов малого и среднего бизнеса к участию в оборонном заказе.

Предусмотреть дополнительные критерии, кроме ценовых, выбора исполнителя.

Пересмотреть подходы осуществления государственного оборонного заказа, где решающим условием выбора исполнителя будет являться не только цена, но и рейтинг потенциального исполнителя. Такой подход позволит комбинировать ценовые и неценовые критерии.

Применять государственный оборонный заказ с использованием стоимости жизненного цикла, что позволит делать акцент не на цену, а на вопросы создания новых производств, качество закупаемых товаров, работ, услуг.

Перевод государственного оборонного заказа на информационную платформу с соблюдением особого режима всех государственных органов и негосударственных организаций, предприятий.

Как ожидается, предлагаемые меры позволят:

Повысить эффективность оборонного заказа за счет гибкого регулирования процесса на подзаконном уровне.

Повысить оперативность в принятии решений, а также упростить процедуры.

Увеличить число производств, занятых на оборонном заказе, повысить квалификацию исполнителей, а также качества продукции оборонного заказа.

Минимизировать коррупционные риски за счет исключения упорядочивания порядка выбора исполнителя оборонного заказа.

Добиться единого порядка государственного оборонного заказа.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 августа.