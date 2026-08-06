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Право

Новый закон о государственном оборонном заказе разрабатывают в Казахстане

Военная спецтехника, военный танк, армия, военные учения, военный полигон , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 10:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство обороны подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О государственном оборонном заказе", сообщает Zakon.kz.

В документе указывается на отсутствие комплексной системы правового управления процессом государственного оборонного заказа, при этом чрезмерная регламентированность и детализация процедуры государственного оборонного заказа в действующем законодательстве.

Нормы закона устарели и не соответствуют изменениям, произошедшим в Казахстане, – как в системе государственного регулирования, так и в экономике.

Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, связанные с регламентацией порядка государственного оборонного заказа, качеством продукции оборонного заказа.

Текущая ситуация показывает разрозненность подходов к системе оборонного заказа как на законодательном, так и на реализационном уровнях.

В связи с чем предлагается принять новый закон "О государственном оборонном заказе". При этом более подробный механизм предусмотреть на уровне подзаконного акта.

Кроме того, предлагается:

  • Нормативное урегулирование процесса применения оффтейк-контрактов как метода стимулирования субъектов малого и среднего бизнеса к участию в оборонном заказе.
  • Предусмотреть дополнительные критерии, кроме ценовых, выбора исполнителя.
  • Пересмотреть подходы осуществления государственного оборонного заказа, где решающим условием выбора исполнителя будет являться не только цена, но и рейтинг потенциального исполнителя. Такой подход позволит комбинировать ценовые и неценовые критерии.
  • Применять государственный оборонный заказ с использованием стоимости жизненного цикла, что позволит делать акцент не на цену, а на вопросы создания новых производств, качество закупаемых товаров, работ, услуг.
  • Перевод государственного оборонного заказа на информационную платформу с соблюдением особого режима всех государственных органов и негосударственных организаций, предприятий.

Как ожидается, предлагаемые меры позволят:

  • Повысить эффективность оборонного заказа за счет гибкого регулирования процесса на подзаконном уровне.
  • Повысить оперативность в принятии решений, а также упростить процедуры.
  • Увеличить число производств, занятых на оборонном заказе, повысить квалификацию исполнителей, а также качества продукции оборонного заказа.
  • Минимизировать коррупционные риски за счет исключения упорядочивания порядка выбора исполнителя оборонного заказа.
  • Добиться единого порядка государственного оборонного заказа.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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