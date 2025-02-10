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Мир

Привязал дочь к дереву на сутки: пару американцев осудили за жестокое обращение с детьми

15-летнюю американку отец привязал к дереву на сутки, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 00:31 Фото: pixabay
Суд приговорил 41-летнего Джонни Джеймса и его супругу, 42-летнюю Кайлу Кларк, за жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами к 35 и 30 годам тюрьмы. Американец привязал свою 15-летнюю дочь к дереву и продержал ее в таком положении более суток, сообщает Zakon.kz.

По данным издания People, в июле 2024 года прохожая нашла подростка привязанной к дереву в городе Вера, штат Оклахома, когда проезжала мимо. Она позвонила в экстренные службы и заявила, что на теле девочки имеются видимые повреждения, включая шрамы на запястьях и ногах, похожие на следы от веревки. Сама пострадавшая выглядела истощенной.

Отмечается, что полицейские обнаружили жертву сидящей на куске ковра, который ей дали, чтобы она могла поспать. Девушку доставили в местную больницу. Позднее выяснилось, что она более 24 часов подряд была привязана ремнями к дереву, в таком положении девушку оставил ее родной отец, Джонни Джеймс.

По словам американца, он поступил так дочкой из-за того, что у нее были "проблемы с мочеиспусканием и дефекацией в помещении". Однако следователи решили, что он хотел таким образом наказать ребенка за ее желание жить с родной матерью.

Позже супругу обвиняемого, Кайлу Кларк, тоже осудили, так как она была в курсе, что ее партнер истязает свою дочь, но не сообщала о его действиях в полицию и не помогала падчерице.

Ранее сообщалось, что школьница забеременела от отчима в Таразе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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