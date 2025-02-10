В пострадавшем от пожара в Калифорнии доме поселился медведь

Житель Лос-Анджелеса обнаружил медведя в подвале своего дома после лесного пожара. 230-килограммовый медведь воспользовался отсутствием хозяина и поселился в подвале, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, ситуация осложнилась, когда бригады газовой компании Southern California Gas отказались восстанавливать подачу газа в дом, обнаружив под ним опасного "квартиранта". Сотрудникам службы охраны дикой природы пришлось проявить изобретательность, чтобы выманить медведя из укрытия.

Поскольку животное было слишком крупным для безопасного усыпления транквилизаторами, они решили соблазнить его угощением. Купили жареную курицу, сардины, томатный соус, яблоки, арахисовое масло и другие лакомства.

План сработал: медведь не смог устоять перед вкусной едой и покинул подвал. После этого его поймали и переместили в безопасное место. Перед выпуском в дикую природу на зверя надели ошейник с GPS-трекером для отслеживания его перемещений.

Местные жители хорошо знают этого медведя и относятся к нему с теплотой.

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