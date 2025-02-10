#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.49
527.29
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.49
527.29
5.27
Мир

В пострадавшем от пожара в Калифорнии доме поселился медведь

Мужчина вернулся в дом после пожара и увидел, что там поселился медведь, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 03:20 Фото: California Department of Fish and Wildlife
Житель Лос-Анджелеса обнаружил медведя в подвале своего дома после лесного пожара. 230-килограммовый медведь воспользовался отсутствием хозяина и поселился в подвале, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, ситуация осложнилась, когда бригады газовой компании Southern California Gas отказались восстанавливать подачу газа в дом, обнаружив под ним опасного "квартиранта". Сотрудникам службы охраны дикой природы пришлось проявить изобретательность, чтобы выманить медведя из укрытия.

Поскольку животное было слишком крупным для безопасного усыпления транквилизаторами, они решили соблазнить его угощением. Купили жареную курицу, сардины, томатный соус, яблоки, арахисовое масло и другие лакомства.

План сработал: медведь не смог устоять перед вкусной едой и покинул подвал. После этого его поймали и переместили в безопасное место. Перед выпуском в дикую природу на зверя надели ошейник с GPS-трекером для отслеживания его перемещений.

Местные жители хорошо знают этого медведя и относятся к нему с теплотой.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка осталась без света по вине обезьяны.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Пациентка впала в кому после процедуры ЭКО
Мир
04:59, 11 февраля 2025
Пациентка впала в кому после процедуры ЭКО
Женщина убила двоих детей и тяжело ранила третьего
Мир
03:59, 11 февраля 2025
Женщина убила двоих детей и тяжело ранила третьего
Трамп поручил Казначейству остановить выпуск пенни
Мир
02:59, 11 февраля 2025
Трамп поручил Казначейству остановить выпуск пенни
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: