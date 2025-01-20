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Происшествия

В Алматы насекомые и крысы поселились в многоэтажном доме

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 03:55 Фото: Zakon.kz
Жители микрорайона Мамыр пожаловались на антисанитарные условия в подвале четырехэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Первый канал "Евразия", канализационные трубы забились и нечистоты заполнили подвалы, местами видны даже продукты человеческой жизнедеятельности. На улице канализационные люки тоже переполнены до краев. Некоторые даже без крышек.

Выяснилось, что канализация не состоит на балансе городских служб. В КСК "Школьник" сказали, что в их компетенцию не входит ремонт магистральных сетей очень старого дома.

Уже в этом месяце к проблемному дому приезжали рабочие "Алматы су". Они пытались устранить засор в канализации, но в акимате Ауэзовского района объяснили, что этого недостаточно.

Проблема открытых колодцев остается актуальной и в других городах. Например, в Актобе волонтеры обратили внимание на такой у областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта. На аналогичный случай также указали жители Семея.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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