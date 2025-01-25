#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
517.84
543.11
5.28
Мир

Гигантская черепаха пережила пожары в США и воссоединилась с хозяевами

США, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 08:22 Фото: YouTube/KTLA 5
Домашняя 50-килограммовая черепаха пережила лесные пожары в Лос-Анджелесе и воссоединилась со своими владельцами, сообщает Zakon.kz.

Издание People пишет, что семья из Альтадены, Лос-Анджелес, в ходе лесных пожаров потеряла дом и уже не надеялась снова встретиться со своим питомцем, 50-килограммовой черепахой по кличке Рокки. К счастью, местный шериф обнаружил животное в яме на заднем дворе сгоревшего дома и смог вернуть черепаху хозяевам. При виде питомца супруги растрогались, а женщина обняла каждого сотрудника полиции в знак благодарности.

А 22 января в Лос-Анджелесе снова вспыхнул крупный пожар.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Пара пригласила на свадьбу известные бренды, но откликнулся только Lego
Мир
08:52, Сегодня
Пара пригласила на свадьбу известные бренды, но откликнулся только Lego
Учительница пробежала марафон в костюме медведя и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Мир
08:32, Сегодня
Учительница пробежала марафон в костюме медведя и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Мир
07:55, Сегодня
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: