Гигантская черепаха пережила пожары в США и воссоединилась с хозяевами

Домашняя 50-килограммовая черепаха пережила лесные пожары в Лос-Анджелесе и воссоединилась со своими владельцами, сообщает Zakon.kz.

Издание People пишет, что семья из Альтадены, Лос-Анджелес, в ходе лесных пожаров потеряла дом и уже не надеялась снова встретиться со своим питомцем, 50-килограммовой черепахой по кличке Рокки. К счастью, местный шериф обнаружил животное в яме на заднем дворе сгоревшего дома и смог вернуть черепаху хозяевам. При виде питомца супруги растрогались, а женщина обняла каждого сотрудника полиции в знак благодарности.

А 22 января в Лос-Анджелесе снова вспыхнул крупный пожар.