Массовые протесты вспыхнули в Бейруте

Как передает издание LBC, ливанские власти не дали приземлиться в аэропорту Бейрута иранскому самолету авиакомпании Mahan Air из-за обвинений сионистского образования в якобы контрабанде оружия для "Хизбаллы". Это вызвало серьезный международный скандал между Ираном и Ливаном.

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых видно, как ливанские пассажиры застряли в аэропорту Тегерана после того, как Бейрут отказался разрешить посадку иранского рейса, несмотря на полученное предварительное разрешение.

Ситуация вызвала широкое возмущение и замешательство среди ливанской общественности. Общественность требует, чтобы ливанское правительство отправило рейс национального перевозчика в Тегеран для возвращения пассажиров домой.

🇱🇧 Breaking | Protests Erupting and Spreading in Beirut:



Protests are escalating in Beirut, with crowds from the Shura area heading to support demonstrators on Beirut Airport Road. pic.twitter.com/0hTspEmUCH