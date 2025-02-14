Массовые протесты вспыхнули в Бейруте

Минувшей ночью в столице Ливана начались акции протеста, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание LBC, ливанские власти не дали приземлиться в аэропорту Бейрута иранскому самолету авиакомпании Mahan Air из-за обвинений сионистского образования в якобы контрабанде оружия для "Хизбаллы". Это вызвало серьезный международный скандал между Ираном и Ливаном.

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых видно, как ливанские пассажиры застряли в аэропорту Тегерана после того, как Бейрут отказался разрешить посадку иранского рейса, несмотря на полученное предварительное разрешение.

لا يزال مواطنون لبنانيون عالقون منذ صباح اليوم في مطار طهران، بعد أن ابلغ الطيران المدني، شركة ماهان إير الإيرانية للطيران، بعدم تمكّن رحلتها الآتية إلى بيروت اليوم من الهبوط، بحسب ما علمت الـLBCI. pic.twitter.com/CaM0xWhA54 — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 13, 2025

Ситуация вызвала широкое возмущение и замешательство среди ливанской общественности. Общественность требует, чтобы ливанское правительство отправило рейс национального перевозчика в Тегеран для возвращения пассажиров домой.

🇱🇧 Breaking | Protests Erupting and Spreading in Beirut:



Protests are escalating in Beirut, with crowds from the Shura area heading to support demonstrators on Beirut Airport Road. pic.twitter.com/0hTspEmUCH — ،،، (@Sy_intelligence) February 13, 2025

Ливанские военные стали стрелять резиновыми пулями по протестующим в международном аэропорту Бейрута. Таким образом они пытаются разогнать демонстрантов.

❗️Lebanese army reportedly opening roads by force near Beirut airport and shooting in the air to disperse protesters. pic.twitter.com/YhaKvQz8p3 — THE VOICE 🌹 🗣🎙🇺🇸🦅🌎⚓💜♠️CHRIST CONSCIOUSNESS (@WETHEKINGDQMQ98) February 14, 2025

Накануне провели забастовку работники аэропорта Брюсселя.