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Мир

Массовые протесты вспыхнули в Бейруте

Акция протеста, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 05:55 Фото: Х/Osint613
Минувшей ночью в столице Ливана начались акции протеста, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание LBC, ливанские власти не дали приземлиться в аэропорту Бейрута иранскому самолету авиакомпании Mahan Air из-за обвинений сионистского образования в якобы контрабанде оружия для "Хизбаллы". Это вызвало серьезный международный скандал между Ираном и Ливаном.

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых видно, как ливанские пассажиры застряли в аэропорту Тегерана после того, как Бейрут отказался разрешить посадку иранского рейса, несмотря на полученное предварительное разрешение.

Ситуация вызвала широкое возмущение и замешательство среди ливанской общественности. Общественность требует, чтобы ливанское правительство отправило рейс национального перевозчика в Тегеран для возвращения пассажиров домой.

Ливанские военные стали стрелять резиновыми пулями по протестующим в международном аэропорту Бейрута. Таким образом они пытаются разогнать демонстрантов.

Накануне провели забастовку работники аэропорта Брюсселя.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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