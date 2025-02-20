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Мир

Стало известно о состоянии госпитализированного Папы Римского Франциска

состояние Папы Римскомского немного улучшилось, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 00:34 Фото: wikipedia
Состояние 88-летнего Папы Римского Франциска, у которого обнаружили двустороннюю пневмонию, немного улучшилось, сообщает Zakon.kz.

Служба печати Святого престола заявила, что повышения температуры нет, а показатели на основе результата анализов стабильны.

"Клиническое состояние Папы Римского немного улучшается", – говорится в заявлении.

Уточняется, что в течение дня понтифик посвятил время работе.


"После завтрака Папа прочитал несколько газет, а затем приступил к работе со своими ближайшими сотрудниками. Перед обедом он причастился. Днем его посетил премьер-министр Джорджия Мелони, с которым он провел 20 минут наедине", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что на площади Святого Петра Папа Римский смог прочитать только начало проповеди из-за тяжелой формы бронхита. После его экстренно госпитализировали

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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