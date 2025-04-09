В МИД Казахстана прокомментировали новые пошлины от США

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 9 апреля 2025 года рассказал, как реагирует Казахстан на повышение президентом США торговых пошлин до 27%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, ведет ли МИД переговоры с правительством США по поводу снижения ввозных пошлин на казахстанские товары. "Мы данный вопрос изучаем, потому что пошлины только-только ввели. Если не ошибаюсь, 27% они составили, поэтому в правительстве этот вопрос в данный момент обсуждается", – сказал Алибек Куантыров. 3 апреля Министерство торговли и интеграции (МТИ) Казахстана сделало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров. В ведомстве сообщили, что правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана.

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