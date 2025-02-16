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Мир

Японские чиновники теряют секретные документы из-за алкоголя

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 09:29 Фото: pixabay
В Стране восходящего солнца чиновники массово напиваются и теряют важные документы, сообщает Zakon.kz.

CNN пишет, что это стало своего рода нормой. Как оказалось, губит японцев не саке, а пиво.

К примеру, на днях сотрудник Министерства финансов выпил с коллегой после работы девять бокалов. Когда мужчина протрезвел, понял, что забыл в поезде документы с именами, адресами и материалами 187 дел, а также рабочий ноутбук. Ранее работник администрации города Амагасаки заснул на улице пьяным и потерял флэшку с персональными данными всех жителей региона.

Низкая культура употребления алкоголя плюс технологическое отставание, потому что дискеты японское правительство перестало использовать только в 2024 году, приводят к утечкам критической информации. Сейчас Агентство цифровых технологий Японии объявило войну факсам и резным печатям, а вот как бороться с пивным алкоголизмом, там не знают.

А в США трансгендерам запретили служить в армии. Как говорится, от греха подальше.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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