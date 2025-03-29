Секретные документы с военной информацией нашли на улице в Англии

Министерство обороны Великобритании открыло срочное расследование после того, как секретные военные документы были обнаружены на улице в городе Ньюкастл-апон-Тайн, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, документы, помеченные "официально – секретно", обнаружил местный житель 16 марта 2025 года. По его словам, бумаги были разбросаны на тротуаре и возле припаркованных машин.

"Министерство обороны Великобритании открыло срочное расследование после того, как бумаги с секретными военными данными были обнаружены в Ньюкастле-апон-Тайн, они валялись на улице", – отмечает издание.

По данным газеты, в документах содержалась информация о рангах военных, адресах электронной почты, данные о выдаче оружия и информация о доступе к военным объектам. Отмечается, что бумаги, предположительно, относятся к военным частям, располагавшимся в бараках гарнизона Гаррисона, который находится в графстве Северный Йоркшир на севере Англии.

Ранее сообщалось, что в Японии чиновники все чаще стали терять секретные документы из-за того, что перебирают с алкоголем после работы.