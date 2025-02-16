В Батуми дети погибли в траншее с водой

15 февраля двое детей погибли в грузинском городе Батуми, упав в траншею с водой, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на территории стройки в районе "Города мечты". Детям было по четыре и пять лет, пишет издание Batumelebi. Позже информацию о гибели детей подтвердили в мэрии Батуми.

"Город мечты" – масштабный проект социального жилья для экомигрантов, который финансируется из госбюджета Аджарии. Это строящийся на месте трущоб комплекс для пострадавших от схода оползня жителей Верхней Аджарии.

По данным издания, детей искали несколько часов. Когда нашли, они еще дышали, но позже скончались в больнице. На месте трагедии ночью собирались люди. Местные жители говорят, что опасная территория не была огорожена. МВД начало следствие.

В этот же день на нелегальной золотой шахте в Мали погибли 48 человек.