Новогоднее эксклюзивное предложение на премиальную недвижимость в Батуми

Апартаменты в топовых проектах Батуми со скидкой до 15%!

NEXT – ведущий грузинский девелопер, реализующий проекты премиум-класса на черноморском побережье. В портфолио NEXT знаковые жилые и деловые комплексы, 5-звездочные резиденции, созданные в сотрудничестве с Radisson Blu и Wyndham, роскошные курорты, апарт-отели, виллы и бизнес-центры.

Компания NEXT представляет уникальное новогоднее предложение для всех, кто мечтает о премиальной недвижимости в Батуми! Новый год — это время, когда сбываются мечты, и NEXT делает все возможное, чтобы сделать вашу мечту о собственном уютном уголке на черноморском побережье реальностью. Мы рады предложить вам уникальные условия на приобретение недвижимости в наших проектах.

NEXT ADDRESS

Если вашей мечтой было иметь свой собственный уютный уголок в Батуми, то NEXT ADDRESS готов вас порадовать. Специально к Новому Году, мы предлагаем вам апартаменты с ежемесячным платежом от 916 долларов и апартаменты начиная всего с 42 000 долларов. Это идеальный выбор для тех, кто хочет сделать первый шаг в создание стабильного будущего в уникальной атмосфере Батуми.

NEXT COLLECTION

NEXT COLLECTION – это проект, который сочетает в себе комфорт и роскошь. С Новогодним предложением вы можете приобрести апартаменты с ежемесячным платежом от 1040 долларов и получить выгоду до 5%. Апартаменты в NEXT COLLECTION начинаются всего с 51 500 долларов. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и уровень жизни рядом с природой.

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RADISSON BLU RESIDENCES



Если вы мечтаете о владении апартаментами в брендированной недвижимости, то Radisson Blu Residences предоставляет вам такую возможность. Новогодняя акция включает в себя выгоду до 10%. Апартаменты начинаются с 110 000 долларов. Это уникальная возможность стать владельцем апартаментов в международной сети Radisson Hotels.

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WYNDHAM RESIDENCES

Апартаменты в Wyndham Residences – это шанс проживать в роскоши рядом с морем в окружении природы. С нашим новогодним предложением, вы получаете выгоду до 15%, а апартаменты начинаются от 83 700 долларов. Это идеальное место для комфортного проживания и инвестиций.

Специальная новогодняя акция доступна с ограниченным сроком, поэтому не упустите свой шанс на приобретение премиальной недвижимости в Батуми по самым выгодным ценам. NEXT готова помочь вам осуществить ваши мечты о жизни у моря или в центре города. Начните новый год с новыми возможностями и новым домом в NEXT!

Фото: Next

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