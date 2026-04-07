#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
466.33
538.47
5.9
Мир

Двое маленьких детей погибли из-за старого холодильника

Фото: unsplash
Двое маленьких детей погибли, спрятавшись в морозильнике во время игры в прятки. Трагедия произошла в колумбийском городе Виста-Эрмоса, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, вечером родители ненадолго отлучились в магазин. Через 20 минут Брайан Гевара Тривино и Карен Тиллер Пана вернулись и не обнаружили восьмилетнюю Саори и пятилетнего Дариена.

Дети оказались запертыми внутри старого холодильника. По словам отца, морозильная камера была отключена от сети, но крышка случайно захлопнулась, пока брат и сестра играли.

Родители сразу отвезли детей в больницу, но реанимация не смогла спасти их жизни. Врачи констатировали смерть несовершеннолетних. Полиция проверяет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что казахстанца застрелили в центре Стамбула: детали инцидента раскрыли в МИД РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Петропавловске девушка и двое детей погибли в пожаре
04:48, 26 сентября 2023
В Петропавловске девушка и двое детей погибли в пожаре
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
21:02, 07 мая 2024
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в Актобе
15:13, 22 апреля 2023
Двое детей погибли при пожаре в Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах
00:44, 07 апреля 2026
Карлос Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах
Сенсацией завершился матч Кыргызстан - Болгария на ЧМ-2026 по хоккею
00:20, 07 апреля 2026
Сенсацией завершился матч Кыргызстан - Болгария на ЧМ-2026 по хоккею
В турецком "Аланьяспоре" опровергли слухи о переговорах с экс-тренером "Астаны"
23:34, 06 апреля 2026
В турецком "Аланьяспоре" опровергли слухи о переговорах с экс-тренером "Астаны"
В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу
23:02, 06 апреля 2026
В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: