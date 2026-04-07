Двое маленьких детей погибли из-за старого холодильника

Двое маленьких детей погибли, спрятавшись в морозильнике во время игры в прятки. Трагедия произошла в колумбийском городе Виста-Эрмоса, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, вечером родители ненадолго отлучились в магазин. Через 20 минут Брайан Гевара Тривино и Карен Тиллер Пана вернулись и не обнаружили восьмилетнюю Саори и пятилетнего Дариена.

Дети оказались запертыми внутри старого холодильника. По словам отца, морозильная камера была отключена от сети, но крышка случайно захлопнулась, пока брат и сестра играли.

Родители сразу отвезли детей в больницу, но реанимация не смогла спасти их жизни. Врачи констатировали смерть несовершеннолетних. Полиция проверяет все обстоятельства произошедшего.

