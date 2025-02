Америка тонет из-за наводнения

Проливные дожди вызвали наводнения в некоторых районах страны, сообщает Zakon.kz.

Особенно пострадали американские штаты Кентукки и Теннесси, передает ABC News. Штормы охватили нижнюю долину реки Миссисипи.

🚨‼️WEATHER WARFARE ON THE WAY ⚠️ Floodwaters Threaten Homes in EASTERN US‼️



Heavy rain causes flash flooding in Kentucky, West Virginia, Virginia, and Tennessee, putting communities on high alert.



Asking for prayers for family back home as they've already been through a…

Десятки автомагистралей были затоплены.

Helicopter video of the flash flooding for parts of Kentucky and Virginia, which issued a state of emergency earlier today and is still flooding tonight with severe weather.



Some people were trapped in their cars and on the roofs as they are still trying… pic.twitter.com/c2IJkj7Syz — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) February 16, 2025

Губернатор Кентукки Энди Бешир объявил в штате ЧС.

I have written to @potus requesting an emergency disaster declaration for Kentucky due to the severe weather and impacts across our state. The declaration would make federal funding available to affected areas, helping us better respond and support Kentuckians affected.

По данным местного полицейского управления, в городе Ричлендс, в округе Тэзуэлл на юго-западе Вирджинии, жителям многих районов было рекомендовано эвакуироваться.

"В настоящее время затоплено несколько районов города, ожидается, что уровень реки поднимется еще выше", – говорится в сообщении полиции в Facebook в субботу днем.

Жителям ранее затопленных районов полиция настоятельно рекомендует немедленно эвакуироваться.

Накануне в траншее с водой в грузинском городе Батуми погибли дети.