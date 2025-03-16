Италию затопили дожди

Проливные дожди в Италии спровоцировали наводнения, сообщает Zakon.kz.

Из-за непогоды в опасности оказался целый ряд регионов, пишет Straits Tmes. В Тоскане и Эмилии-Романье за несколько часов выпала месячная норма осадков. Река Арно во Флоренции поднялась на четыре метра. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от соседних городов из-за оползней.

Italian authorities order dozens of people in Tuscany to leave their homes after heavy rains swelled rivers and flooded streets near historic cities of Florence and Pisa pic.twitter.com/yhz1Z6x5Ca — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 14, 2025

В городах, находящихся под угрозой, объявлен "красный" уровень опасности – закрыты школы, музеи, парки, перекрыты дороги. По данным пожарной службы, за последние 24 часа около 500 пожарных провели 430 операций в провинциях Флоренция, Прато, Пиза и Ливорно, включая спасательные работы в связи с наводнениями и оползнями.

Власти все еще реагируют на "критические проблемы" в некоторых городах за пределами Флоренции. Из-за красного уровня погодной опасности 14 марта всемирно известная галерея Уффици во Флоренции, а также собор Дуомо были закрыты раньше времени

Недавно в Австралии из-за циклона Альфред более 350 тысяч домов остались без света.