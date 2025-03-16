#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.15
550.31
5.89
Туризм

Италию затопили дожди

Проливные дожди в Италии спровоцировали наводнения , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 06:36 Фото: pixabay
Проливные дожди в Италии спровоцировали наводнения, сообщает Zakon.kz.

Из-за непогоды в опасности оказался целый ряд регионов, пишет Straits Tmes. В Тоскане и Эмилии-Романье за несколько часов выпала месячная норма осадков. Река Арно во Флоренции поднялась на четыре метра. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от соседних городов из-за оползней.

В городах, находящихся под угрозой, объявлен "красный" уровень опасности – закрыты школы, музеи, парки, перекрыты дороги. По данным пожарной службы, за последние 24 часа около 500 пожарных провели 430 операций в провинциях Флоренция, Прато, Пиза и Ливорно, включая спасательные работы в связи с наводнениями и оползнями.

Власти все еще реагируют на "критические проблемы" в некоторых городах за пределами Флоренции. Из-за красного уровня погодной опасности 14 марта всемирно известная галерея Уффици во Флоренции, а также собор Дуомо были закрыты раньше времени

Недавно в Австралии из-за циклона Альфред более 350 тысяч домов остались без света.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Семью диких кабанов сняли на видео в Алматинской области
Туризм
14:55, 15 марта 2025
Семью диких кабанов сняли на видео в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: