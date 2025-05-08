67-летняя Шэрон Стоун поделилась личной трагедией

67-летняя американская актриса Шэрон Стоун поделилась архивным фото своих родителей. Поводом стала трагическая новость – смерть ее матери, Дороти Мэри Стоун, которой было 92 года, сообщает Zakon.kz.

8 мая 2025 года звезда "Основного инстинкта" опубликовала снимок в Instagram, подписав его: "Это были они. Красивая пара. На крыльях ангелов".

Отец актрисы Джозеф Стоун умер в 2009 году после рецидива рака и осложнений болезни Паркинсона. Дороти перенесла острый инсульт в 2021 году, в феврале 2025 года снова попала в больницу после падения.

"Это стойкость, это наследие, это характер. Мамочка – чемпион", – подписала тогда Шэрон видео с матерью из реанимации.

Ранее экс-жена Михаила Галустяна впервые высказалась о разводе. Она опубликовала в личном блоге свое фото с дочерью Элиной и выразила благодарность подписчикам.