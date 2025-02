Контрацепция для капибар: власти Аргентины объявили войну символу местной фауны

Власти Аргентины объявили войну капибарам из-за стремительного роста численности этих самых крупных на планете грызунов. Животных хотят стерилизовать, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, капибары являются символом местной фауны в Буэнос-Айросе. Но, по данным властей, за последние три года их популяция утроилась и превысила 1000 особей. Это привело к конфликтам с людьми: животные заходят в частные сады, сталкиваются с собаками и даже становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.

Отмечается, что правительство Буэнос-Айреса приняло решение провести селективную стерилизацию и применить контрацептивы, то есть ввести 250 грызунам две дозы препарата, который должен остановить их размножение на срок до года.

Между тем не все жители поддерживают эти меры. Сильвия Сото, представитель группы Nordelta Capybaras – We Are Your Voice, утверждает, что проблема перенаселения преувеличена. Она и ее единомышленники критикуют застройщиков за игнорирование предложений по созданию биологических коридоров и охраняемых территорий, которые могли бы обеспечить гармоничное сосуществование людей и животных.

"Мы годами предлагали создать связанные зеленые зоны, которые функционировали бы как природные заповедники, но наши идеи не были услышаны", – заявила Сото.

Кроме того, экологи призывают власти защитить капибар и водно-болотные угодья дельты реки Парана, где обитают десятки видов млекопитающих и птиц. Они подчеркивают, что капибары являются важной частью экосистемы и их выживание должно быть приоритетом.

Ранее сообщалось, что бобры стали причиной железнодорожной катастрофы в США.