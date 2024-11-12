Власти Италии объявили войну "чрезмерному" туризму во Флоренции. Это происходит на фоне того, что министры собираются повысить позицию страны как главного туристического направления, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, кабинет мэра Сары Фунаро одобрил план из 10 пунктов. Один из них кроется в запрете использования громкоговорителей экскурсоводами в историческом центре Флоренции.

По данным национального статистического бюро ISTAT, в 2023 году Италию посетило самое большое количество туристов за всю историю: 134 млн человек прибыли, а 451 млн человек остановились в отелях или других зарегистрированных местах проживания.

Число посетителей, выбравших размещение вне отелей, выросло почти на 17% по сравнению с 2022 годом, говорится в июньском отчете ISTAT.

Италия занимает четвертое место в рейтинге международных туристических направлений Всемирного туристического барометра ООН после Франции, Испании и США. Согласно исследованию Statista, в 2023 году доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте Италии составила около 10,5%.

Ранее появилась информация, что в Баку появится гранатовый бульвар.

