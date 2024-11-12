Власти Италии объявили войну "чрезмерному" туризму во Флоренции
По информации ABC News, кабинет мэра Сары Фунаро одобрил план из 10 пунктов. Один из них кроется в запрете использования громкоговорителей экскурсоводами в историческом центре Флоренции.
По данным национального статистического бюро ISTAT, в 2023 году Италию посетило самое большое количество туристов за всю историю: 134 млн человек прибыли, а 451 млн человек остановились в отелях или других зарегистрированных местах проживания.
Число посетителей, выбравших размещение вне отелей, выросло почти на 17% по сравнению с 2022 годом, говорится в июньском отчете ISTAT.
Италия занимает четвертое место в рейтинге международных туристических направлений Всемирного туристического барометра ООН после Франции, Испании и США. Согласно исследованию Statista, в 2023 году доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте Италии составила около 10,5%.
Ранее появилась информация, что в Баку появится гранатовый бульвар.