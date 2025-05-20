Двух капибар объявили в розыск в Польше
Фото: pixabay
В крупном польском городе Гданьске из частного зоопарка сбежали две капибары. Владельцы обратились за помощью в полицию, сообщает Zakon.kz.
По информации UPI, на место также выехали представители экологической службы. Кроме того, к поискам присоединились местные жители.
Позже выяснилось, что беглецы скрывались в густом подлеске неподалеку от своего вольера.
"Что побудило их отправиться на вечернюю прогулку? Прекрасная погода? Мы, вероятно, этого не узнаем, но одно мы знаем наверняка – поймать их оказалось непросто", – прокомментировали стражи порядка.
Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, власти пообещали выяснить, как животным удалось покинуть зоопарк.
Капибары родом из Южной Америки, известны своим спокойным нравом и умением быстро перемещаться как по воде, так и по суше. Несмотря на это, полиции и очевидцам удалось аккуратно поймать беглецов и вернуть их в вольер.
Ранее казахстанцам рассказали, что делать, если на дорогу вышел дикий зверь.
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