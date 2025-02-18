Супруга принца Гарри показала редкую фотографию с их совместной дочерью

Герцогиня Меган Маркл снялась с дочерью Лилибет для рекламы своего бренда American Riviera Orchard, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, герцогиня Сассекская провела ребрендинг, назвав свою марку As Ever, и представила новый дизайн сайта. А на главной странице она показала калифорнийский пейзаж, а также редкое совместное фото со своей дочерью Лилибет.

Отметим, что ее бренд занимается продажей джемов и предметов для кухни.

Фото: скриншот

Ранее Маркл призналась, что не знает Билли Айлиш, но связалась с ней ради 15-летней американки.