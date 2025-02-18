Супруга принца Гарри показала редкую фотографию с их совместной дочерью
Фото: Instagram/sussexroyal
Герцогиня Меган Маркл снялась с дочерью Лилибет для рекламы своего бренда American Riviera Orchard, сообщает Zakon.kz.
Как пишет People, герцогиня Сассекская провела ребрендинг, назвав свою марку As Ever, и представила новый дизайн сайта. А на главной странице она показала калифорнийский пейзаж, а также редкое совместное фото со своей дочерью Лилибет.
Отметим, что ее бренд занимается продажей джемов и предметов для кухни.
Фото: скриншот
Ранее Маркл призналась, что не знает Билли Айлиш, но связалась с ней ради 15-летней американки.
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