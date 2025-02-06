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Культура и шоу-бизнес

Меган Маркл призналась, что не знает Билли Айлиш, но связалась с ней ради 15-летней американки

Благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 08:10 Фото: Instagram/meghan.markle.official
Меган честно призналась, что знать не знает, кто такая Билли, но вышла на нее в рамках своей благотворительности, сообщает Zakon.kz.

Таким образом Меган изо всех сил продолжает поддерживать пострадавших от пожаров в Калифорнии. 4 февраля герцогиня записала эмоциональное видео, в котором предстала без косметики и в обычной толстовке. В ролике супруга принца Гарри рассказала о девочке, у которой во время пожара в Лос-Анджелесе сгорела футболка с концерта Билли Айлиш.

Через общих знакомых ей удалось связаться с певицей и получить подарки из ее мерча, которые она теперь готова передать юной поклоннице звезды.

"Бартерное сотрудничество по-королевски", – отметили сотрудничество двух знаменитостей в комментариях.

Коллега Айлиш по музыкальной индустрии – эпатажная Леди Гага – порадовала поклонников новым клипом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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