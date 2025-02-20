Сначала мы восприняли это как шутку: супругу принца Гарри обвинили в плагиате

Герцогиню Меган Маркл обвинили в плагиате логотипа своего бренда As Ever, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Dailу Express, поклонники увидели, что логотип был скопирован с герба муниципалитета Пореррас на Майорке. Различие, по мнению пользователей Сети, лишь в птицах: у герцогини изображены колибри, которых любит принц Гарри. Глава населенного пункта Франциска Мора сообщила, что требует исправить ситуацию.





"Подать в суд за плагиат сложно и дорого, и такой маленький городской совет, как наш, не в состоянии бороться против английской короны. Сначала мы восприняли это как шутку, потому что не очень понимали, откуда это взялось и какова была их цель в копировании нашего герба", – заявила Мора.

Ранее Меган Маркл снялась с дочерью Лилибет для рекламы своего бренда.