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Мир

Сначала мы восприняли это как шутку: супругу принца Гарри обвинили в плагиате

Меган Маркл обвинили в плагиате, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 02:02 Фото: Instagram/Фото: Instagram/sussexroyal
Герцогиню Меган Маркл обвинили в плагиате логотипа своего бренда As Ever, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Dailу Express, поклонники увидели, что логотип был скопирован с герба муниципалитета Пореррас на Майорке. Различие, по мнению пользователей Сети, лишь в птицах: у герцогини изображены колибри, которых любит принц Гарри. Глава населенного пункта Франциска Мора сообщила, что требует исправить ситуацию.


"Подать в суд за плагиат сложно и дорого, и такой маленький городской совет, как наш, не в состоянии бороться против английской короны. Сначала мы восприняли это как шутку, потому что не очень понимали, откуда это взялось и какова была их цель в копировании нашего герба", – заявила Мора.

Ранее Меган Маркл снялась с дочерью Лилибет для рекламы своего бренда.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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