Сначала мы восприняли это как шутку: супругу принца Гарри обвинили в плагиате
Фото: Instagram/Фото: Instagram/sussexroyal
Герцогиню Меган Маркл обвинили в плагиате логотипа своего бренда As Ever, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Dailу Express, поклонники увидели, что логотип был скопирован с герба муниципалитета Пореррас на Майорке. Различие, по мнению пользователей Сети, лишь в птицах: у герцогини изображены колибри, которых любит принц Гарри. Глава населенного пункта Франциска Мора сообщила, что требует исправить ситуацию.
"Подать в суд за плагиат сложно и дорого, и такой маленький городской совет, как наш, не в состоянии бороться против английской короны. Сначала мы восприняли это как шутку, потому что не очень понимали, откуда это взялось и какова была их цель в копировании нашего герба", – заявила Мора.
Ранее Меган Маркл снялась с дочерью Лилибет для рекламы своего бренда.
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