Ученые заявили, что рост продолжительности жизни людей остановился

Рост продолжительности жизни почти остановился в Европе и Великобритании. Причинами, по мнению группы британских ученых, являются ожирение, неправильное питание, низкая физическая активность, а также последствия пандемии COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, сильнее всего рост продолжительности жизни замедлился в Англии.

К примеру, если в период с 1990 по 2011 год ежегодное увеличение продолжительности жизни там составляло 0,25 года, то в последнее время оно сократилось до 0,07 года – падение на 0,18 года.

Как отмечено в журнале Lancet Public Health, в период с 1990 по 2011 год продолжительность жизни в Европе ежегодно увеличивалась на 0,23 года. Однако в период с 2011 по 2019 год темпы роста снизились до 0,15 года.

Лучшие показатели роста продемонстрировала Норвегия.

Профессор Николас Стил с сожалением отмечает, что основные факторы риска – высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и ожирение – либо перестали улучшаться, либо ухудшились.

Ранее ученые из Университета Бристоля провели интересное исследование с помощью суперкомпьютера. Они выяснили, когда Земля может стать почти непригодной для жизни из-за экстремальной жары и движения тектонических плит.