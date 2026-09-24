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Сильнее, чем диета и спорт: назван неожиданный фактор, влияющий на продолжительность жизни

спящий человек, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 14:59 Фото: pixabay
На продолжительность жизни сильнее, чем питание и активность, влияет продолжительность сна, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые Орегонского университета здоровья и науки, проанализировавшие данные опросов по округам США за 2019-2025 годы. Они сопоставили привычки населения с ожидаемой продолжительностью жизни. Достаточным оказался сон в 7-9 часов, а менее семи часов – недостаточным.

Результат удивил исследователей: по силе связи с продолжительностью жизни недосып уступил лишь курению, пишет "Газета".

"Я не ожидал, что недосып так сильно коррелирует с продолжительностью жизни", – признался один из авторов, Эндрю Макхилл.

То есть привычный совет "высыпаться" может значить для долголетия не меньше, а порой и больше, чем модные диеты и тренировки.

Отмечается, что исследование опирается на усредненные данные по округам, а не на отдельных людей, поэтому оно показывает связь, но не доказывает причину. Вероятно, недосып является признаком других проблем: стресса, сменной работы, болезней. Тем не менее результат согласуется с растущим объемом данных о том, что хронический недосып вредит сердцу, обмену веществ и иммунитету.

Врачи давно называют семь-восемь часов сна оптимальной нормой для взрослого, но на практике многие спят меньше, считая это несущественным. Новые данные показывают, что недосып стоит воспринимать наравне с курением и ожирением как значимый фактор, влияющий на продолжительность жизни. При этом и слишком долгий сон – более девяти часов – иногда связывают с проблемами со здоровьем, так что важна именно золотая середина.

Ученые при этом не отменяют пользу активностей. Французские исследователи, например, выяснили, что регулярные тренировки помогают сохранять здоровье сердца на протяжении многих лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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