Когда Земля может стать непригодной для жизни, подсчитал суперкомпьютер

Земля может стать почти непригодной для жизни из-за экстремальной жары и движения тектонических плит. Когда это случится, выяснили ученые из Университета Бристоля с помощью суперкомпьютера, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном в Nature Geoscience исследовании говорится, что через 250 миллионов лет Земля станет практически необитаемой из-за экстремальной жары, усиленной вулканической активностью и образованием суперконтинента Пангея Ультима, пишет "Наука".

Ученые использовали суперкомпьютер для моделирования будущего климата. Они выяснили, что по мере слияния континентов образуется засушливый, перегретый суперконтинент, где температуры достигнут 40-70°C. Плюс увеличится солнечная активность, а вулканы выделят больше CO₂, что усилит парниковый эффект. Название Пангея Ультима отсылает к древнему суперконтиненту Пангея, который существовал около 300 млн лет назад.

По словам соавтора исследования Александра Фарнсворта, новый суперконтинент создаст тройной удар: эффект континентальности, более горячее солнце и повышение CO₂. Это приведет к крайне враждебной среде.

Млекопитающие, включая людей, адаптировались к холоду, но их предел переносимости жары остается неизменным. Они теряют тепло через потоотделение, но в условиях длительной жары и высокой влажности этот механизм перестает работать.

Сейчас Земля остается пригодной для жизни, но, по прогнозам, после слияния континентов только 8-16% территории останется пригодной для млекопитающих.

Ученые подчеркивают, что это исследование важно не только для далекого будущего, но и для понимания текущего изменения климата.

Между тем астрономы видят еще одну угрозу части Земли: астероид 2024 YR4, который может упасть на нашу планету в 2032 году.