#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Мир

Коронованный Дональд Трамп спас Нью-Йорк

Дональд Трамп, Белый дом, пост Дональда Трампа с короной, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 14:25 Фото: flickr/Gage Skidmore
На странице официального аккаунта Белого дома США в Instagram 19 февраля 2025 года был опубликован интересный пост с президентом Дональдом Трампом в короне. Эта иллюстрация копирует обложку журнала Time, где вместо названия издания написано "Трамп", сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, таким образом Белый дом отреагировал на решение Трампа отменить одобренную предыдущим президентом Джо Байденом "плату за пробки" в Нью-Йорке.

Решение нового президента отменяет введенную с 5 января 2025 года оплату за въезд в самый перегруженный район Нью-Йорка: 2,25 доллара ночью и до 9 долларов в час пик. Тот план преследовал цель уменьшить трафик и загрязнение воздуха.

"Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!" – сказано в подписи к публикации.

Еще один интересный момент. Ранее конгрессмен от республиканцев Клаудия Тенни предложила сделать день рождения Трампа, 14 июня, государственным праздником, объединив его с Днем флага.

В социальных сетях коронованный Трамп сразу стал темой для обсуждений.

  • Он президент. Не король.
  • Разве мы не бежали от этого, когда основали эту страну?
  • В Америке нет королей.
  • Безумный король.
  • Когда клоун переезжает жить во дворец, он не становится королем, дворец становится цирком, – отмечают пользователи.

19 февраля Трамп также опубликовал развернутый пост с несколькими заявлениями о президенте Украины Владимире Зеленском. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
В России заново расследуют убийство Михаила Лермонтова спустя 184 года
Мир
13:50, Сегодня
В России заново расследуют убийство Михаила Лермонтова спустя 184 года
Ученые заявили, что рост продолжительности жизни людей остановился
Мир
11:29, Сегодня
Ученые заявили, что рост продолжительности жизни людей остановился
Популярный у молодежи бренд обуви похвастался годовой выручкой
Мир
08:52, Сегодня
Популярный у молодежи бренд обуви похвастался годовой выручкой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: