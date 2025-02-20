Коронованный Дональд Трамп спас Нью-Йорк

На странице официального аккаунта Белого дома США в Instagram 19 февраля 2025 года был опубликован интересный пост с президентом Дональдом Трампом в короне. Эта иллюстрация копирует обложку журнала Time, где вместо названия издания написано "Трамп", сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, таким образом Белый дом отреагировал на решение Трампа отменить одобренную предыдущим президентом Джо Байденом "плату за пробки" в Нью-Йорке.

Решение нового президента отменяет введенную с 5 января 2025 года оплату за въезд в самый перегруженный район Нью-Йорка: 2,25 доллара ночью и до 9 долларов в час пик. Тот план преследовал цель уменьшить трафик и загрязнение воздуха.

"Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!" – сказано в подписи к публикации.

Еще один интересный момент. Ранее конгрессмен от республиканцев Клаудия Тенни предложила сделать день рождения Трампа, 14 июня, государственным праздником, объединив его с Днем флага.

В социальных сетях коронованный Трамп сразу стал темой для обсуждений.

Он президент. Не король.

Разве мы не бежали от этого, когда основали эту страну?

В Америке нет королей.

Безумный король.

Когда клоун переезжает жить во дворец, он не становится королем, дворец становится цирком, – отмечают пользователи.

19 февраля Трамп также опубликовал развернутый пост с несколькими заявлениями о президенте Украины Владимире Зеленском. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.