Коронованный Дональд Трамп спас Нью-Йорк
Как оказалось, таким образом Белый дом отреагировал на решение Трампа отменить одобренную предыдущим президентом Джо Байденом "плату за пробки" в Нью-Йорке.
Решение нового президента отменяет введенную с 5 января 2025 года оплату за въезд в самый перегруженный район Нью-Йорка: 2,25 доллара ночью и до 9 долларов в час пик. Тот план преследовал цель уменьшить трафик и загрязнение воздуха.
"Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!" – сказано в подписи к публикации.
Еще один интересный момент. Ранее конгрессмен от республиканцев Клаудия Тенни предложила сделать день рождения Трампа, 14 июня, государственным праздником, объединив его с Днем флага.
В социальных сетях коронованный Трамп сразу стал темой для обсуждений.
- Он президент. Не король.
- Разве мы не бежали от этого, когда основали эту страну?
- В Америке нет королей.
- Безумный король.
- Когда клоун переезжает жить во дворец, он не становится королем, дворец становится цирком, – отмечают пользователи.
19 февраля Трамп также опубликовал развернутый пост с несколькими заявлениями о президенте Украины Владимире Зеленском. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.